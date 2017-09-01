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'İçki içmek haram değildir' diyen İhsan Eliaçık canlı yayında nasıl köşeye sıkıştı

'İçki içmek haram değildir' diyen İhsan Eliaçık, Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında bakın nasıl köşeye sıkıştı...

Televizyon / 01 Eylül 2017 Cuma 14:15
'İçki içmek haram değildir' diyen İhsan Eliaçık canlı yayında nasıl köşeye sıkıştı
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programına telefonla bağlanan İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık, bakın nasıl köşeye sıkıştı...


Kur'an'da yer alan içkiyle ilgili ayetleri anlatan Eliaçık, içki içmenin değil sarhoş olmanın haram olduğunu söyledi.

Varol ise bunun üzerine 'Ne zaman sarhoş olacağınızı bilemezsiniz' dedi.

Eliaçık da 'O zaman biz onu kişiye bırakalım' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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