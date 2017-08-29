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Polisler şoke oldu! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki...

Antalya’da uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan memesinin boşluğunda saklayan N.A. ile arkadaşı E.K.,gözaltına alındı.

3. Sayfa / 29 Ağustos 2017 Salı 15:30
Polisler şoke oldu! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki...

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeekipleri, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi'nde 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Narkotim ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri N.A. ile E.K'.yi gözaltına aldı. 2 kadının üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 110 gram eroin, 4 bin 750 TL ve hassas terazi ele geçirildi.

N.A.'nın meme kanseri olduğu, alınan bir memesinin boşluk yerine uyuşturucu maddeleri sakladığı belirtildi. Şüpheli kadınlar, Emniyet Müdürlüğü'ndeifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak : İHA

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