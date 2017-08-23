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Şükrü Kızılot son yolculuğuna uğurlandı

Vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot Ankara'da toprağa verildi Cenazeye Maliye Bakanı Ağbal ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katıldı

Yaşam / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:24
Şükrü Kızılot son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot (59) Ankara'da toprağa verildi.

Kızılot için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kızılot'un eşi Zuhal Kızılot, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, DSP eski Genel Başkanı Masum Türker, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Hikmet Sami Türk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.



Kızılot'un tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Fenerbahçe forması konuldu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kızılot'un cenazesi araca alındı. Kızılot'un cenazesini taşıyanlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Törenin ardından, Kızılot'un cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızılot, 3 yıl önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilmişti. 8 Ağustos'ta hastaneye yatırılan ve bir süre tedavi gören Şükrü Kızılot, dün hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Kızılot, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de dersler vermişti. Vergi ve muhasebe konularıyla ilgili 58 kitap ve 4 bin civarında makalesi yayımlanan Kızılot, en son Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin 2017 yılı Altın Kalem Ödülleri'nde ''Özden Alpdağ Özel Ödülü''ne layık görülmüştü.

Prof. Dr. Şükrü Kızılot hayatını kaybetti Kaynak : AA

Ekonomi Muhabirleri DerneğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara Ticaret OdasıKemal KılıçdaroğluEsnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu


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