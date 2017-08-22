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Sedat Peker: 2 rekat namaz kılıp sonrasında...

Sedat Peker, 15 yaşında bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yakın arkadaşı Oğuz Bulut'a bir çağrıda bulundu.

Güncel / 22 Ağustos 2017 Salı 16:04
Sedat Peker: 2 rekat namaz kılıp sonrasında...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Peker, Oğuz Bulut'a seslenerek, 'Tüm Sivas'ın gençleri ve videodaki çocuğun dayısı ayrıca da daha niceleri senin peşindeymiş. Bazen geride kalanlara yük bırakmamak için 2 rekat namaz kılıp sonrasında da yakışanı yapmak gerekir' dedi.

Peker paylaşımında şunları yazdı:

Kıymetli dostlarım,

Hayatım boyunca ilk defa huzurlu bir tatil yapma imkanı yakaladığımı zannederken sahte fetöcü hesaplardan aleyhimde paylaşımlar yapıldığını ilk önce üzülerek seyrettim. Daha sonrasında ise bu paylaşımlardan dolayı mutlu oldum. (Sebebini ilerleyen satırlarda açıklayacağım.)

Bu sahte fetöcü hesaplara daha sonra pkk’lı hesaplar ve haber siteleri de eklendi. Bir taraftan kızarken bir taraftan da gülmeye başladım. Kendilerini asrın iyilik hareketi olarak tanıtan fetöcüler aslında tarihin gördüğü en büyük ibnelik hareketidir. Bu ibnelik hareketinin lideri de, sancak tutanı da fethullah gülen’dir.

Bu yapının içindeki insanların hemen hemen hepsi gizli veya açık eşcinselken (Köpük partisi müdavimleri) halen daha devlet memuru olan Ergenekon davası sanıklarından olduğu için tanıdığım bir süre yan yana hücrelerde kaldığım oğuz bulut isimli sapkının benim sağ kolum olduğunu söyleyerek kendilerince hakkımda algı çalışması yapıyorlar.

pkk’lı teröristlerin de hesaplarında bu aşağılık komediye destek vermelerini ise kahkaha atarak okudum. Oğlum sizler tanga giyen, dağlarda kadınsızlıktan birbirini beceren insanlar değil misiniz? Örgütten ayrılanlar hatıralarında bunları güzelce anlatıyor. Herhalde sizleri de örgüte ilk girerken Abdullah Öcalan badelemiştir.

Bu videonun sosyal medyaya düştüğü andan itibaren paylaşan insanların çoğu bana yakın insanlar. Abdestimden şüphem olsaydı videonun ortaya çıkmasını engellemeye gayret ederdim. Ancak herkesin de bildiği üzere benim böyle bir gayretim olmadı.

Dün twitter’da paylaşım yaparken lgbt’yi fethullah gülen kurararak müridlerinin haklarını korumak istemiştir diye bir makara yapmıştım. Ancan sonrasında ise çok üzüldüm. Çünkü bu derneğin üyeleri sadece bedenen eşcinseller. Ancak fetö lideri ve üyelerinin hem bedeni hemde ruhu eşcinseldir. (Lgbt üyelerini fethullah gülen ve avanesi ile kıyasladığım için onlardan özür diliyorum.)

Neredeyse 25-30 gündür doğru düzgün paylaşım yapmayarak kendimi unutturmaya çalışsam da halen daha tüm devlet düşmanlarının ortak hedefi durumunda olduğum için ayrı bir gurur duydum.

oğuz bulut’un devlet görevlisi olduğuna benim sağ kolum olmadığına yemin ederim. Ancak badelenmiş fetöcüler ve pkk’cılar sizden de ortakol bile olmayacağına kesinlikle şahitlik ederim.

oğuz bulut sana da 2 sözüm var. Tüm Sivas’ın gençleri ve videodaki çocuğun dayısı ayrıca da daha niceleri senin peşindeymiş. Bunları fısıltı gazetesinden duyuyorum. Bazen geride kalanlara yük bırakmamak için 2 rekat namaz kılıp sonrasında da yakışanı yapmak gerekir.

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