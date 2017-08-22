USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Alman bakanın Türkiye endişesi

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen Almanya, Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu: Türkiye ile iş birliğini gözden geçirin.

Siyaset / 22 Ağustos 2017 Salı 19:29
Alman bakanın Türkiye endişesi

Yazar Doğan Akhanlı’nın İspanya’da Türkiye’nin talebi nedeniyle gözaltına alınması Almanya Başbakanı Angela Merkel’i rahatsız etmişti.

Merkel, Türkiye’yi uluslararası polis teşkilatı Interpol’ü kötüye kullanmakla suçlamıştı.

AVRUPA İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRSİN

Konuyla ilgili Alman Adalet Bakanı Heiko Maas'tan da bir açıklama geldi. Emniyet birimlerinin faaliyetleri konusunda Türkiye ile iş birliğinin Avrupa çapında gözden geçirilmesini talep etti.

"DAHA YOĞUN DİYALOG BAŞLATMALIYIZ"

DW Türkçe haberine göre, Maas, Funke Medya Grubu'na ait gazetelerin çarşamba günkü baskısında yer alacak demecinde, "En azından Avrupa Birliği içinde, Türkiye'nin gözaltı talepleri konusunda nasıl davranacağımız konusunda daha yoğun bir diyalog başlatmalıyız” dedi.


Avrupa BirliğiPolis TeşkilatıAdalet BakanıTürkiyeUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı