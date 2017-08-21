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Motorine indirim geldi

Motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.

Ekonomi / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:37
Motorine indirim geldi

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) açıklamasına göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 4,56 liradan 4,49 liraya, Ankara’da 4,61 liradan 4,54 liraya, İzmir’de 4,60 liradan 4,53 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Kaynak : İHA

Petrol


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