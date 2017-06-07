İran'da yayın yapan Tesnim Haber Ajansı bu sabah İran Meclisine giren silahlı kişilerin güvenlik görevlileriyle yaşadığı arbedede, güvenlik görevlilerine ateş ettiği bildirildi
7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 4 KİŞİ REHİN ALINDI
Çatışmada 7 kişinin öldüğü 4 kişininse rehin alındığı bildirildi. Tesnim Haber Ajansı, İran Meclisi güvenlik güçleriyle çatışmaya giren kişinin kimliğinin henüz belli olmadığını ve çatışmanın sürdüğünü duyurdu.
Ajans, Tahran Milletvekili İlyas Hezreti'nin 2 kişinin kalaşnikof ve bir kişinin de tabancayla saldırdığını açıkladığını duyurdu.
HUMEYNİ'NİN ANIT MEZARINDA ÇATIŞMA! CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI
FARS Haber Ajansı, Tahran'da İmam Humeyni'nin mezarı çevresinde de 3 kişinin saldırı düzenlediğini; 2'sinin yakalandığını; son saldırganın canlı bomba olduğunu ve kendisini patlattığını yazdı. Patlamada 2 kişinin yaralandığı duyuruldu. Mehr Haber Ajansı, Humeyni'nin türbesinde kendini patlatan intihar bombacısının kadın olduğu bilgisini paylaştı.
SALDIRGANLARDAN BİRİ SİYANÜRLE İNTİHAR ETTİ
İran'ın İngilizce yayın yapan televizyonu Press TV, saldırganlardan birinin siyanür içerek intihar ettiğini iddia etti.
Meclis'i basan saldırganlardan biri böyle görüntülendi...
İran Meclisi'ndeki çatışma kamerada
'BIÇAKLA DOLAŞMANIN YASAK OLDUĞU ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YAŞANIYOR'
TRT Haber Muhabiri Fatih Sabuncu CNN Türk'e konuştu: Tahran'da olağanüstü bir durum yaşanıyor. Bırakın silahı, bıçakla bile dolaşmanın yasak olduğu bir ülke burası. Meclis gibi güvenlikli bir alana Kalaşnikofla giriyorlar. Aynı zamanlarda da İmam Humeyni Türbesi'ne saldırı oldu. Metroda da bir saldırı geldiği belirtiliyor. Farklı alanlarda farklı zamanlarda bir saldırı gerçekleşiyor. Devrim Muhafızları'nın olduğu bölgede böyle bir durum çok zordur
İran Meclisi'ndeki çatışma kamerada İzle
İran parlamentosunda silah sesleri