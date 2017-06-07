İran parlamentosunda silah sesleri

İran'da yayın yapan Tesnim Haber Ajansı bu sabah İran Meclisine giren silahlı kişilerin güvenlik görevlileriyle yaşadığı arbedede, güvenlik görevlilerine ateş ettiği bildirildi



7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 4 KİŞİ REHİN ALINDI



Çatışmada 7 kişinin öldüğü 4 kişininse rehin alındığı bildirildi. Tesnim Haber Ajansı, İran Meclisi güvenlik güçleriyle çatışmaya giren kişinin kimliğinin henüz belli olmadığını ve çatışmanın sürdüğünü duyurdu.



Ajans, Tahran Milletvekili İlyas Hezreti'nin 2 kişinin kalaşnikof ve bir kişinin de tabancayla saldırdığını açıkladığını duyurdu.







HUMEYNİ'NİN ANIT MEZARINDA ÇATIŞMA! CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI



FARS Haber Ajansı, Tahran'da İmam Humeyni'nin mezarı çevresinde de 3 kişinin saldırı düzenlediğini; 2'sinin yakalandığını; son saldırganın canlı bomba olduğunu ve kendisini patlattığını yazdı. Patlamada 2 kişinin yaralandığı duyuruldu. Mehr Haber Ajansı, Humeyni'nin türbesinde kendini patlatan intihar bombacısının kadın olduğu bilgisini paylaştı.



FARS Haber Ajansı, Tahran'da İmam Humeyni'nin mezarı çevresinde de 3 kişinin saldırı düzenlediğini; 2'sinin yakalandığını; son saldırganın canlı bomba olduğunu ve kendisini patlattığını yazdı. Patlamada 2 kişinin yaralandığı duyuruldu. Mehr Haber Ajansı, Humeyni'nin türbesinde kendini patlatan intihar bombacısının kadın olduğu bilgisini paylaştı.



SALDIRGANLARDAN BİRİ SİYANÜRLE İNTİHAR ETTİ



İran'ın İngilizce yayın yapan televizyonu Press TV, saldırganlardan birinin siyanür içerek intihar ettiğini iddia etti.







Meclis'i basan saldırganlardan biri böyle görüntülendi... İran'ın İngilizce yayın yapan televizyonu Press TV, saldırganlardan birinin siyanür içerek intihar ettiğini iddia etti.