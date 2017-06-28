Ramazan bayramının 3'üncü günü ünlü sanatçı Simge Sağın Gümbet Barlar sokağında bulan Ampersand club de ki sahnesi aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması nedeniyle iptal oldu.



Bir anda fenalaşarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Sağın'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığı öğrenildi. Tedavi altına alınan ünlü sanatçı menejeri aracılığıyla Club yöneticilerine ve hayranlarına özür notu gönderdi.



Dev ekranda yayınlanan “Rahatsızlığımdan dolayı, bu geceki Clup Ampersand Bodrum programımı ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldığımı üzülerek bildiriyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere” mesajı kulübe gelen hayranları üzüldü. Sağlık durumu hakkında bilgi alınamayan Sağın'ın serum tedavisi gördüğü öğrenildi.



2 gündür aynı rahatsızlığı yaşıyor



Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Club Ampersand Bodrum'un sahibi Burak İrtanki, Simge Sağın'ın zehirlenme şüphesiyle Ayvalık da hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini ve bu nedenle sahnesinin iptal olduğunu ifade ederek “Simge, dün gece bir rahatsızlık geçirmiş. Bugün iyileşeceğini söylediler ama aynı rahatsızlık tekrarlamış bu akşam. Daha yeni haberi geldi hastanede tedavi altına almışlar. Simge bugün sahne alamayacak kulübümüzde. Gıda zehirlenmesi dediler ama tam olarak bilgim yok” dedi.



Ünlü işletmeci İrtanki, Sağın'a acil şifalar dileyerek sahnesinin ileri ki bir tarihe alındığını da sözlerine ekledi.



Öte yandan Simge Sağın'ı dinlemeye gelen sevenlerine ise bilet paraları geri iade eden kulüp yetkililer gece boyunca Simge Sağın'ın müziklerine ağırlık vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak : İHA