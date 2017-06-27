USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Şırnak Uludere'de 3 asker şehit oldu

Şırnak’ta üs bölgesine yemek götüren askerleri taşıyan araca, PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 3 asker kaldırıldıkları hastanede şehit düştü.

Güncel / 27 Haziran 2017 Salı 17:50
Şırnak Uludere'de 3 asker şehit oldu

Olay, saat 16.00 sıralarında, Şırnak merkez Balveren beldesinde bulunan Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Namaz Dağı’nda bulunan Elmalı üs bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından üs bölgesine yemek götüren askerleri taşıyan araca, uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Helikopterlerin hava desteği verdiği operasyonda, teröristlerin geçiş güzergahları havanlarla vuruluyor.

Terör SaldırısıŞehit AskerPkk Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı