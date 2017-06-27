Olay, saat 16.00 sıralarında, Şırnak merkez Balveren beldesinde bulunan Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Namaz Dağı’nda bulunan Elmalı üs bölgesinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından üs bölgesine yemek götüren askerleri taşıyan araca, uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.



Bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Helikopterlerin hava desteği verdiği operasyonda, teröristlerin geçiş güzergahları havanlarla vuruluyor.