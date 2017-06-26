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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ile ilgili ortaya attığı iddiaya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sert tepki geldi.

Güncel / 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:13
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı yürüyüşün 12. gününde yaptığı açıklamada 'Bir kişi yargılanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi'nde özel yer, üç oda hazırlanıyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor, ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor. Bu, yargı ile siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi ve bizim bu yürüyüşümüze de haklılık kazandıran en temel olaylardan birisi' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yanıt geçikmedi.

MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise 'Bu açık bir yalan, daha da ötesi açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır' diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun yargılanırken cezaevine odasının hazırlandığı iddiasını yalanladı.

Ramazan Bayramını memleketi Yozgat'ta geçiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydınçık İlçe Meydanı'nda vatandaşlar ile bayramlaştı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlunun yargılanması sırasında Maltepe Cezaevinde odasının hazırlandığı iddialarına yanıt verdi.

İddiayı yalanlayan Bozdağ, 'Bakın buradan çok net söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalanı söylerken de yüzün kızarmıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olması da mümkün değildir. Bu açık bir yalan, daha da ötesi çok açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır' dedi.

Bozdağ,'Sayın Berberoğlu'nun nereye konulacağına hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye'nin cezaevlerinde yapılan çalışmaları veya olmayan şeyleri varmış gibi göstermek, başka alana doğru çarpıtmak ana muhalefetin liderine yakışmaz.' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nan seslenen Bakan Bozdağ, 'Ben buradan kendi diliyle kendine sesleniyorum, bu dediğin iftirayı ispat etmezsen o zaman namuslu, şerefli bir adamım diye toplumun içinde gezme. Sen ispat et o zaman biz gereğini yapalım” şeklinde konuştu.

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