THY'nin başarısını dünya konuşuyor

The New York Times'taki haberde THY'nin dünyanın en iyi ekonomi sınıfı ikramı veren altı havayolundan biri olduğu vurgulandı.



THY DÜNYA BASININDA



Aynı haber İngiltere merkezli bir diğer önemli uluslararası medya kuruluşu olan Daily Mail'de de ele alındı.



SKYTRAX'TE BÜYÜK BAŞARI



CNN'de ise Skytrax'e atıf yapılarak ABD'li havayollarının, dünyanın en iyi havayollarından öğrenmesi gerekenler var denilen haberde THY'nin Skytrax'te önemli ödüller aldığı belirtildi.







THY ÖDÜLE DOYMUYOR



Türk Hava Yolları (THY) 2017 Skytrax sonuçlarına göre üst üste 9. kez “Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi” ilan edildi.



THY ayrıca business sınıfı ikram kategorisine damgasını vurarak, “En İyi Business Class İkram Servisi”, “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” ve “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ödüllerinin de sahibi oldu.



THY, Eylül-Kasım 2015 döneminde teslimi gerçekleşen, 3 A321-200 uçağının finansmanıyla 'Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı' dalında ikincilik ödülüne layık görüldü.



THY, uygulamaya geçirdiği yenilikçi ve türünün tek örneği olan finansman modelleri sayesinde Jane's Transport Finance, Global Transport Finance, Bonds & Loans ve Airfinance Journal gibi değerlendirme kuruluşları tarafından 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında çeşitli ödüllere layık görüldü.







THY ZİRVEYİ BIRAKMIYOR



Ürün ve hizmet değerlendirme sitesi Which tarafından yapılan ve 7500'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, THY kısa mesafe yolculuklarda yemek kalitesi ve koltuk rahatlığıyla yüzde 80 müşteri memnuniyeti sağlayarak 5 yıldız aldı, zirveye yerleşti. Kaynak : Ensonhaber