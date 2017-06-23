USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

İstanbul'da bayram trafiği erken başladı

Ramazan Bayramı’nı şehir dışında geçirmek isteyenler trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde erken saatlerde oluşan trafik yoğunluğu da kameralara yansıdı.

Güncel / 23 Haziran 2017 Cuma 15:23
İstanbul'da bayram trafiği erken başladı
Video için tıklayın

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullar yollara düştü.

Bayrama az bir süre kala yola çıkan İstanbullular trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 44 olarak gözlenirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde oluşan trafik yoğunluğu da kameralara yansıdı.

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na giden sürücüler yoğunlaşan trafik nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Kaynak : İHA

Ramazan BayramıTrafik YoğunluğuFatih Sultan Mehmet Köprüsü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı