Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullar yollara düştü.



Bayrama az bir süre kala yola çıkan İstanbullular trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 44 olarak gözlenirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde oluşan trafik yoğunluğu da kameralara yansıdı.



Avrupa'dan Anadolu Yakası'na giden sürücüler yoğunlaşan trafik nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Kaynak : İHA