Ünlü iş adamı gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bugün sabah saatlerinde iş adamlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.







Operasyonda aralarında TİM Başkanvekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert'in de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Kocasert'in Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesindeki sitede bulunan evinde 2 saat 15 dakika arama yapıldı. Hastanede yatan Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen'i ziyaret ettiği sırada, evinde aramanın yapıldığını öğrendiği belirtilen Kocasert, aramanın ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



SERBEST BIRAKILDILAR



Kocasert ve diğer işadamlarının, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınıp, emniyette dosya ile ilgili ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldıkları bildirildi..









Kaynak : İHA