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Taksim'de yine bonzai vakası

Taksim'de bonzai denilen sentetik uyuşturucuyu kullanan genç kız kendinden geçti.

3. Sayfa / 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:50
Taksim'de yine bonzai vakası

Taksim'de bonzai denilen sentetik uyuşturucuyu kullanan genç kız kendinden geçti. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç kıza yardım etmesi için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen genç kız olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ifadesine göre genç kız alnında "enayi" yazan dövme bulunan bir kişinin verdiği uyuşturucu maddeyi kullanmış.

Yer Taksim. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanı başındaki ara sokaktaki merdivenlerde genç bir kız baygın halde yatıyor. Çevredekilerin ifadesine göre, yaklaşık yarım saat önce yanına gelen alnında "enayi" yazan dövme bulunan bir kişinin verdiği uyuşturucu maddeyi kullanmış. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç kıza yardım etmesi için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede müdahale eden sağlık ekipleri genç kızı ayılttıktan sonra olay yerinden ayrıldı.



YAZIK BU ÇOCUKLARA

Görgü tanığı otopark görevlisi, "Buralarda dolaşan bir kişi var. Kıza uyuşturucu madde içirdi. Kız burada bayıldı kaldı. Bonzai denilen bir illet var. Buralarda ve civarda genelde içiliyor.Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Buna bir çare bulun.Yazık bu çocuklara" dedi.



BİZ KADINI BAYGIN HALDE BULDUK

Burada aynı durumda çok kişinin olduğunu belirten mahalle esnafı, "35 yaşlarında alnında 'enayi' yazan dövmeli bir adam kıza uyuşturucu madde içirmiş. Biz kızı baygın halde görünce adamı yakaladık. Ama polis ekipleri gelmeyince adam kaçtı. Biz olay yerine ambulans çağırdık. Ambulans geldi kıza şeker verdi gitti" diye konuştu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayılan genç kız, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

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