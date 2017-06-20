Cem Küçük: CHP'liler bir şeylere güveniyor

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan istanbul'a başlattığı yürüyüş ele alındı.



Gazeteci-yazar Cem Küçük konu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Küçük 'Sanki CHP'lilere söz verilmiş kesin bir şey deneyecekler' dedi.



BİR YERLERDEN GÜVENCE ALMIŞLAR ÇOK RAHATLAR



'Sadece okuduklarımdan ve izlediklerimden edindiğim izlenim Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'liler bir şeylere çok güveniyor çünkü yüzleri hep gülüyor' diyen Cem Küçük 'Adnan Keskin'in söylediği gibi güzel şeyler olacak diyor. Yani bir yerler bunlara bir söz vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu kendi başına darbe yapacak, sokakları karıştıracak birisi değil ama güvendikleri kimse, öyle bir güvence almışlar ki çok rahatlar' şeklinde konuştu.



CNN TÜRK YÜRÜYÜŞE DESTEK VERİYOR



Bu yürüyüşe CNN Türk'ün büyük destek verdiğini söyleyen Cem Küçük '27 Mayıs, 12 Mart havası gibi bir hava estiriyorlar. Bir şey olacak gibi görünüyor ama bu ne olur bilemem. Ama bir şey deneyecekleri kesin, ondan emin olmak lazım' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel