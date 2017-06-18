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Kuru yük gemisi plajda karaya oturdu

Türk bayraklı 'İrem Kaan' adlı 88 metre boyundaki kuru yük gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sokak Ağzı plajında karaya oturdu.

Yaşam / 18 Haziran 2017 Pazar 10:19
Kuru yük gemisi plajda karaya oturdu
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Türk bayraklı kuru yük gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Sokak Ağzı plajında karaya oturdu.

İzmir'in Nemrut Limanı'ndan İzmit Limanı'na giden 88 metre boyunda, 2 bin 564 groston ağırlığındaki 'İrem Kaan' isimli kuru yük gemisi, Kuzey Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girmeye hazırlandığı sırada Assos Antik Kenti açıklarında, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Gemi, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Sokak Ağzı mevkisindeki plaja yaklaşarak karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) yetkililerinin telsiz yardımıyla ulaştığı gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı, karaya oturduğu bölgeden kendi imkanlarıyla kurtulacağını ifade ettiği öğrenildi.

Öte yandan, gemiyi gören çok sayıda kişi ise cep telefonları ile özçekim yaptı. Kaynak : AA

Ege DeniziÇanakkale BoğazıNemrutKuru Yük GemisiAssos


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