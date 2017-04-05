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Deniz Yıldızı Tatbikatı'nda füze atışları yapıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının büyük çaplı tatbikatlarından Deniz Yıldızı Tatbikatında fırkateyn, korvet, hücumbotlar ve denizaltıdan güdümlü füze atışı yapıldı. Komutanlık, füze atışlarının ve hedeflerin vurulmasını da içeren görüntüleri internet sitesinden paylaştı.

Güncel / 5 Nisan 2017 Çarşamba 17:56
Deniz Yıldızı Tatbikatı'nda füze atışları yapıldı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Deniz Yıldızı Tatbikatı'nda fırkateyn, korvet, hücumbotlar ve denizaltıdan hedeflere güdümlü füze atışı yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinden, Komutanlığın büyük çaplı tatbikatlarından Deniz Yıldızı Tatbikatı'na ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Karadeniz'de 27 Mart'ta başlayan tatbikatın ikinci safhası kapsamında gemilerden kara hedeflerine harpoon blok-2 güdümlü mermisi ile dalıştaki denizaltılardan su üstündeki hedeflere subharpoon güdümlü mermisi atışları yapıldı.

Ayrıca fırkateyn, korvet ve hücumbotlardan çeşitli hedeflere RAM, sea sparrow, evolved sea sparrow, SM-1 ve stinger güdümlü mermileri ile top atışları gerçekleştirildi.

Atışların ardından tatbikata katılan gemiler, 3-5 Nisan'da Bulgaristan'ın Varna, Gürcistan'ın Batum, Romanya'nın Köstence, Rusya'nın Novorossysk ve Ukrayna'nın Odessa limanlarıyla Amasra, Hopa, İğneada, İnebolu, Karadeniz Ereğli, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Ünye limanlarını ziyaret etti. Tatbikat kapsamında gemiler Karadeniz'e kıyısı olan dost ülkelerin unsurlarıyla karşılıklı çalışabilirlik ve işbirliğinin geliştirilmesi için denizde geçiş eğitimleri yapacak.

Tatbikat 7 Nisan'da sona erecek. Kaynak : AA

Deniz KuvvetleriBulgaristanGürcistanFırkateynDeniz Yıldızı


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