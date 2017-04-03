Putin'den saldırı sonrası ilk açıklama

St. Petersburg'da meydana gelen patlama sonrası açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor' dedi.



Putin yaptığı açıklamada 'Terörizm de dahil bütün seçenekler değerlendiriliyor' ifadelerini kullandı.



St. Petersburg metrosunda patlama





