Kılıçdaroğlu'na askeri karşılamada yeni gelişme

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik askeri karşılama için Milli Savunma Bakanlığı'nda Teftiş Kurulu Başkanı'nın görevlendirildiğini açıkladı.



Bakan Işık, 24 TV canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'nun karşılanmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:



"GİT, BU KONUYU İNCELE..."



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bandırma'da askeri törenle karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda, Teftiş Kurulu Başkanı'nın görevlendirildiğini açıklayan Bakan Işık şunları söyledi:



"Hava Kuvvetleri Komutanı, bu olayla ilgili kendi içinde bir inceleme yapmış; ama bana bağlı olduğu için benim de bir teftiş kurulum var. Ben de Teftiş Kurulu Başkanımızı bizzat görevlendirdim. 'Git, bu konuyu incele ve gerektiğinde soruşturmayı yap ve bununla ilgili raporu bana getir'. Dün akşam Hava Kuvvetleri Komutanımızın ifadesi, kendi iç incelemesidir. Bağlayıcı değil; ama asıl nihai karar, bakanlığımızın Teftiş Kurulu'nun. O gelecek rapora göre, biz de işlem yapacağız."



"ASIL BAĞLAYICI İNCELEMEYİ BAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANI YAPACAK"



"Hava Kuvvetleri'nin kendi iç incelemesi açısından o değerlendirme belki makul olabilir; ama asıl bağlayıcı incelemeyi bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı yapacak. Başkanımızın getireceği rapora göre, biz de değerlendirmemizi yapacağız. Hava Kuvvetleri'nin kendi iç incelemesi, bunun bağlayıcı bir yönü yok. Asıl bağlayıcı olan bakanlık Teftiş Kurulu. Şu anda verdiğim emir, inceleme ve gerektiğinde soruşturma emridir"

