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Dünyaca ünlü virtüözden 11.5 milyon euroluk kemanla konser

Yaşayan en ünlü keman virtüözlerinden olan Maxim Vengerov, sahneye 11 milyon 500 bin euro değerindeki 290 yıllık kemanıyla çıkarak müzikseverlere unutulmaz bir konser yaşattı. Telleri ve gövdesinin ayrı ayrı sponsorları bulunan özel kemandan yükselen notalar, İzmirli müzikseverleri adeta mest etti.

Kültür-Sanat / 21 Nisan 2017 Cuma 09:51
Dünyaca ünlü virtüözden 11.5 milyon euroluk kemanla konser

İzmir Büyükşehir Belediyesinin önemli mekanlarından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), dünyanın en önemli keman virtüözlerinden birini, Grammy ödüllü Rus müzisyen Maxim Vengerov'a ev sahipliği yaptı. Ünlü kardeş sanatçılar Ayşen Ulucan (Keman) ve Özcan Ulucan (Viyola) ile Camerata İzmir eşliğinde sahne alan Vengerov kadar, 290 yıllık kemanı da büyük ilgi topladı.

Kemanı servet değerinde

Müzik otoriteleri tarafından dünyadaki en iyi keman sanatçılarından biri olarak gösterilen Maxim Vengerov, merakla beklenen İzmir konserine 1727 yılı yapımı 11.5 milyon lira değerindeki Stradivarius marka kemanıyla çıktı. Telleri ve gövdesinin ayrı ayrı sponsorları bulunan özel kemandan yükselen notalar, İzmirli müzikseverleri adeta mest etti. Vengerov, Ulucan Kardeşler ve İzmir Camerata, muhteşem performanslarıyla ayakta alkışlandı.


Kaynak : İHA


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