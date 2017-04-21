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Ankara Valisi Topaca'nın hesabı kurtarıldı

Ankara Valisi Ercan Topaca’nın Twitter hesabı Ayyıldız Tim tarafından kurtarıldı.

Güncel / 21 Nisan 2017 Cuma 20:18
Ankara Valisi Topaca'nın hesabı kurtarıldı

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı hacklendi. Hesapta bazı şarkılar ve tweetler paylaşıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliğince, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın Twitter hesabının ele geçirildiği, vatandaşların bu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Topaca'nın Twitter hesabının bugün saat 18.50 itibarıyla hacklendiği' belirtildi.



Bu konuda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorumluların tespitine ilişkin çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların söz konusu paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği kaydedildi.

AYYILDIZ TİM KURTARDI

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın twitter hesabı Ayyıldız tim tarafından kurtarıldı.




 Kaynak : İHA

Ankara ValisiSosyal Paylaşım SitesiErcan Topaca


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