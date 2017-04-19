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Usta oyuncu Bülent Kayabaş hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş 72 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür-Sanat / 19 Nisan 2017 Çarşamba 09:33
Usta oyuncu Bülent Kayabaş hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Bülent Kayabaş hayatını kaybetti. Kayabaş, cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü sanatçı, son olarak Sermiyan Midyat'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 'Bir Baba Hindu' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş'dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh'yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim'in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen'in,Cevat Fehmi Başkut'un ‘Buzlar Çözülmeden' adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı' adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis'te evlendi.

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