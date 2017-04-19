USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Sıcak Haber : UEFA'dan Beşiktaş büyük şok!..

Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış

Japonya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan kalan patlayıcı maddelerin temizlenmesinde kullanılmak üzere UNMAS'a yaklaşık 900 bin dolar bağışta bulundu.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 15:50
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış

Japonya, Gazze Şeridi'nin İsrail saldırılarından kalan patlayıcı maddelerden temizlenmesi için Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi'ne (UNMAS) yaklaşık 900 bin dolar bağışta bulundu.

UNMAS'tan yapılan yazılı açıklamada, 'Japonya'nın, Gazze'deki savaş kalıntılarının temizlenmesi için kuruma yaklaşık 900 bin dolar bağış yaptığı' belirtildi.

Açıklamada ayrıca Japonya'nın 2015-2016 yıllarında UNMAS aracılığıyla Gazze Şeridi'ne 3,5 milyon dolar yardımda bulunduğu ve söz konusu yardımların 29 ton ağırlığındaki savaş kalıntıları ile 149'u havadan atılan olmak üzere çok sayıda patlamamış bombanın temizlenmesinde kullanıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Mart 2016'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Temmuz 2014'te düzenlediği saldırıların ardından bölgede bulunan yaklaşık 7 bin patlayıcı maddeden sadece 3 bininin imha edilebildiğini belirtmişti. Söz konusu açıklamada Gazze'de savaş kalıntıları nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 48'i çocuk 97 kişinin de yaralandığı bilgisi verilmişti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Patlayıcı Mühendisliği Dairesi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılar sırasında atılan ancak infilak etmeyen füze ve bombaların bulunduğu yaklaşık 40 ev bulunuyor.

UNMAS, mayınların temizlenmesi, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi, risk azaltma eğitimi, mağdurlara destek verilmesi ve stoklardaki mayınların imha edilmesi gibi çalışmalar yürütüyor.

İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren son saldırısında 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüş, bunların 6 bin 600'ü ise kullanılamaz duruma gelmişti. Kaynak : AA

DolarBirleşmiş MilletlerİsrailJaponyaGazze


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı