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Japon turistin cüzdanını böyle çaldı

İçel’de yolcu gibi bindiği minibüste Japon turistin çantasındaki cüzdanını çalan zanlı, aracın güvenlik kameralarınca görüntülendi.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 13:47
Japon turistin cüzdanını böyle çaldı
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Edinilen bilgiye göre, Japonya'dan İçel'e turist olarak gelen Risa Ochiai, seyahat ettiği minibüste çantasındaki cüzdanının çalındığını fark etti.

Ochiai'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, minibüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından zanlının kimliğine ulaşan polis, şüphelinin birçok suçtan sabıkası bulunan Kamil T. (31) olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada zanlının, olaydan kısa süre sonra hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasından dolayı yakalanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.
Kaynak : İHA

PolisYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro AmirliğiGüvenlik Kamerası


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