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Bağcılar'da alışveriş merkezinde yangın çıktı

Zemin katta çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

3. Sayfa / 18 Nisan 2017 Salı 10:04
Bağcılar'da alışveriş merkezinde yangın çıktı
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Bağcılar'da bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bağcılar'daki alışveriş merkezinin zemin katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binayı duman kaplaması üzerine özel güvenlik görevlileri, alışveriş yapan vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kaynak : AA

AlışverişÖzel Güvenlik


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