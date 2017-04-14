Savcılık'tan 'ikinci darbe' uyarısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 isim hakkındaki ‘darbe' soruşturmasını tamamladı.



Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, örgütün medya yapılanmasının yanı sıra TSK içindeki yapılanmasına dair de önemli bilgiler yer aldı. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından TSK içindeki örgüt mensuplarına tespitine yönelik çalışmalar yapılıyor.



Halen devam eden çalışmalarda FETÖ'yle ilişkisi tespit edilen askerler hakkında hukuki işlemler yapıldı.



FETÖ'CÜ ASKERLERİN HEPSİ KULLANILMADI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında işlem yaptığı askerler hakkında bir analiz hazırladı. Yapılan analiz çalışmasında FETÖ ile ilişkisi tespit edilen ve hakkında işlem yapılan askerlerin ‘bir kısmının' darbe girişimine aktif olarak katılmadığını tespit etti.



Başsavcılık bu tespitini örneklerle de açıkladı.



Bu örneklerden biri, örgütün üst düzey isimlerinden olan ABD'deki Colorado eyaletinin imamlığını yapan Hasan Polat'ın ifadesine dayanıyor. İfadeye göre 'bir kısım askerler darbe girişiminde kullanılmayarak deşifre olmamaları için saklandı.'



47 ALBAYDAN SADECE 2'Sİ KATILDI



İtirafçı olan Hasan Polat, örgütte 1993-1994 yılında asker abiliği yaptığını belirtti. İfadesi kapsamında ‘abilik' yaptığı dönemdeki 47 askeri personeli savcılığa bildirdi. Bu isimleri fotoğraflardan da teşhis etti. Savcılık 47 askerle ilgili yaptığı incelemede söz konusu askerlerin tamamının Albay rütbesinde olduğunu, büyük çoğunluğunun da ‘generallik rütbesine' yüksebilecek 'kurmay albay' olduğunu tespit etti.



FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bu askerlerden darbe girişiminde ne gibi bir rol üstlendiği araştırıldı. Savcılık araştırmasının sonucunda FETÖ tarafından yetiştirilen bu 47 albaydan sadece ‘ikisinin' darbe girişiminde aktif rol aldığını belirledi. Darbe girişiminde FETÖ tarafından hazırlanan ‘atama listeleri de' incelendi. Albayların isimlerinin de bu listede geçmediği ve bir görev verilmediği ortaya çıktı.



BYLOCK'ÇU 800 ASKERDEN 500'Ü DARBE GİRİŞİMİNDE YOK



İkinci darbe ihtimaline dikkat çeken savcılık bu kapsamda bir örnek daha verdi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından darbe girişiminin ardından Bylock kullandığı tespit edilen 800'e yakın askerin bilgileri savcılığa gönderildi.



Liste üzerinde yapılan incelemelerde listedeki 500'ü aşkın askerin 'darbe girişiminde' kullanılmadığı belirlendi. Buna göre İstanbul'da görevli ByLock kullanan askerlerin üçte ikisine darbe girişiminde görev verilmedi.



Bu verilerin ışığında savcılık, 'Terör örgütünün darbe giris¸iminde özellikle Silahlı Kuvvetler içerisindeki mensuplarının bir kısmını harekete geçirmek suretiyle kullanmıs¸tır. Darbe giris¸imine katılan askeri birlikler personel bazlı incelendigˆinde aynı birlikte görev yapıp da terör örgütüyle bagˆı tespit edilebilen bir kısım hücrelerin eylemlere is¸tirak ettigˆi, digˆer bir kısım hücrelerin ise is¸tirak etmedikleri görülmüs¸tür' dedi.



'İKİNCİ DARBE GİRİŞİMİ İÇİN'



Savcılık FETÖ'ye mensup askerlerin bir kısmının kullanılması, önemli bir kısmının ise kullanılmamasının sebebini ‘geleceğe yönelik tedbir' olarak tanımlıyor.



Örgüte mensup askerlerin ‘başarısız olma durumunda' deşifre olmaması için tedbirli davranıldığını vurgulayan savcılık, 'ikinci darbe' uyarısını şu ifadelerle anlattı:



'Terör örgütünce gerçekles¸tirildigˆi bariz olan bir darbe giris¸imine bir kısım örgüt mensuplarının is¸tirak etmemesinin, yıllardır TSK içerisinde yuvalanan ve sıkı tedbir kuralları nedeniyle hücre tipi yapılanmasının boyutları bilinmeyen örgütün bir yöntemi oldugˆu, yıllardan beri gelen kadrolas¸ma süreci nazara alındıgˆında örgüt mensuplarının nispeten daha az bir kısmının darbe giris¸imine is¸tirak ettikleri, bu durumun örgütün darbe giris¸iminin bas¸arısız olması halinde çogˆunluk örgüt mensuplarının Silahlı Kuvvetler içerisinde kalmasını sagˆlamak oldugˆu, terör örgütünün stratejisinin ‘ikinci bir darbe giris¸imi' veya bas¸ka bir eyleminde bu asker s¸ahısları kullanmak oldugˆu, yine Bylock kullanmayan örgüt mensuplarının varlıgˆı da nazara alındıgˆında ahtapot kolları gibi devletimiz kurumlarını saran terör örgütünün Devletimiz ve Cumhuriyetimiz için en büyük tehlike oldugˆunun hiçbir dönem unutulmaması ve rehavete kapılmadan terör örgütüyle mücadeleye süreklilik arz edecek s¸ekilde devam edilmesi gerektigˆi açıkça anlas¸ılmıs¸ ve degˆerlendirilmis¸tir.'



Bylock kullanmayan örgüt elemanlarının da varlığına dikkat çeken savcılık, uzun yıllardır TSK içinde yapılanan FETÖ'cü sayısının şu an hakkında işlem yapılandan çok daha fazlası olduğuna dikkat çekti.



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