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Adana'da öldürülen 2 kadının adresini döner getiren paketçi söylemiş

Senem B.'nin olaydan önce döner siparişi verdiği, yemeği eve getiren paketçinin, kadınları da ailesini de tanıdığı, adreslerini de Hikmet B.'ye bildirdiği ortaya çıktı

3. Sayfa / 14 Nisan 2017 Cuma 15:19
Adana'da öldürülen 2 kadının adresini döner getiren paketçi söylemiş

Adana'da fuhuş yaptıkları iddiasıyla aile meclisi kararıyla öldürülen Senem B. (30) ile akrabası Zeliha S.'nin (20) kiraladıkları evin adresini, döner siparişini getiren paketçinin söylediği ortaya çıktı.

Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki boş bir tarlada 10 Nisan'da cesetleri bulunan 3 çocuk annesi Senem B. ile 2 çocuk annesi Zeliha S.'yi işkence yapıldıktan sonra pompalı tüfek ile öldürüldükleri belirlenen B.'nin kayınpederi Hikmet B. (65), kayınbiraderleri Davut (37), Savaş (30) ve Yahya (27) ile Davut'un oğulları O. (17) ve Doğan B. (19) tutuklandı.

Senem B.'nin uyuşturucu suçundan cezaevinde olan amcası Arap B.'nin eşi olduğunu söyleyen Doğan B., cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini itiraf etti. B., adliyeye götürülürken de cinayeti dedesi Hikmet B.'nin işlediğini ileri sürdü.

DÖNER SİPARİŞİ SONLARI OLDU

Olayla ilgili soruşturma sürürken eşi cezaevine girdikten sonra oturduğu Dedekorkut Mahallesi'nden kaçan Senem B.'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde ev kiraladığı, burada akrabası Zeliha S. ile birlikte yaşadığı, haklarında da fuhuş yaptıklarına dair dedikodular çıktığı belirlendi.

B., ailesi tarafından her yerde aranan ve fuhuş yaptığı gerekçesiyle hakkında infaz kararı alındığı iddia edilen Senem B.'nin olaydan önce döner siparişi verdiği, yemeği eve getiren paketçinin, kadınları da ailesini de tanıdığı, adreslerini de Hikmet B.'ye bildirdiği ortaya çıktı. Ailenin de 2 otomobille eve gidip, kadınları olay yerine götürerek öldürdüğü belirlendi. Kaynak : DHA

İtirafPompalı TüfekCumhuriyetUyuşturucuFuhuş


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