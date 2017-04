Başbakan Yıldırım Bilecik'te konuştu

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



BİLECİK'E BÖLÜNMÜŞ YOLU 160 KİLOMETREYE ÇIKARDIK



Bugünün Türkiye'sinde istikrar var, umut var, terörle mücadele var. Bilecik'te 5,5 milyon kitabı öğrencilerimize, yavrularımıza ücretsiz dağıttık. 2 bin 400 konut yaptık. Şeyh Edebali Üniversitesi'ni kurduk mu? Üniversitenin o yıl 5 bin öğrencisi vardı şimdi 18 öğrencisi var. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne yeni blok ekledik. Bilecik'i Kütahya'ya, Bolu'ya, Eskişehir'e, Sakarya'ya bölünmüş yolla bağladık. Yolları böldük milleti birleştirdik. 2002 yılına kadar Bilecik'te 13 km. bölünmüş yol vardı. O yollarda ömür gitti ömür. Biz 13 kilometre bölünmüş yolun üzerine 147 km. ilave bölünmüş yol yaptık. Toplam 160 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bölünmüş yolun iki misli yolu 15 yılda yaptık.



BİLECİK BURSA HIZLI TRENLE 45 DAKİKAYA DÜŞECEK



Bilecik'i hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a bağladık. 86 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. Bilecik'e toplam 260 milyon tarım desteği verdik. Helali hoş olsun. Bilecik'te 6 tane organize sanayi bölgesi var, 26 bin kişi çalışıyor. İşte hizmet farkı bu. Bozüyük Adalet Sarayı'nı yaptırdık. Bilecik'teki gençlik merkezinin yapımını tamamladık. Şimdi Bilecik'in 250 yataklı hastanesi yapılıyor. Yakında bitip hizmete girecek. Vezirhan, Gölpazarı, Yenipazar, İznik Mekece, Osmaneli şehir geçişlerinin yol çalışmaları sürüyor. Bursa-Bilecik hızlı treni de yapılıyor. Osmanlı'nın Selçuklu'nun şehri Bilecik ile Bursa 45 dakikaya düşecek.

16 Nisan'ın, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak aydınlık yarınların müjdecisi olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:“Geçmişin acı hatıralarına kapıyı sonsuza kadar kapatacağız. Bu milletin iyiliğini istemeyen, bugün de yalanla, dolanla, iftirayla kafaları bulandıran çevreler olduğunu biliyoruz. Bunların siyasetinde tutarlılık yok. Hedef yok, proje yok. Sadece iftira var, tehdit var, karalama var. Buradan, Bilecik Meydanından söylüyorum. Boşa kürek çekiyorsunuz. Bu millet basiretli bir millet. Bu milleti bildiği yoldan, doğru yoldan çeviremezsiniz. Bu millet çalışanı da bilir, boş konuşanı da bilir. 2002'den beri her seçimde bu aziz emaneti bize veriyor. Şu Bilecik'in rampaları dili olsa da anlatsa. Orada ne canlar gitti bu Bilecik derelerinde ne hayatlar söndü. Şimdi Bilecik'in yolları Bozüyük'ten ta İstanbul'a, Eskişehir'e, Kütahya'ya, Afyon'a kadar otoyol oldu mu? Bölünmüş yol oldu mu? AK Parti çalışır, AK Parti yapar onlar konuşur. Bir kez daha ilk gün milletin güvenini boşa çıkarmamaya yemin ettik. Milletle el ele verdik, birlikte yol yürüdük. Birçok işler kazandık. Laf değil, iş yaptık. 2002'de sandıktan çıkan sonuç yeter söz milletin. Ak parti insanımızın yıllardan beri özlemini, hayallerini çektiği umutlarını gerçeğe döndürdüğü bir siyasetin adıdır özgür, adil müreffeh ve güçlü bir Türkiye'nin siyasi adresidir. Her türlü baskıya, her türlü milli iradeye kasteden girişime karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan'ın ve arkadaşlarının partisidir. Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Bir milletin değerlerine sahip çıkan siyasal hareketin adıdır. 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiği sessiz devrimlerle ülkeye, millete birçok eser kazandırdı. Yaşanan devrimlerde Şeyh Edebali'nin devlet anlayışı bizim ilham kaynağımız oldu. Ne diyor şeyh Edebali; İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Nasihat dün nasılsa bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Geçmiş 15 yıl bu vizyonun bu birlik beraberliğin esareti olan atılımlarla geçti. Bu başarılar milletin başarısızdır, Türkiye'nin başarısıdır. İflasın eşiğine gelmiş bir ülke bugün ekonomik başarılarıyla dünyanın gıptayla gösterdiği bir sonuca ulaşmıştır. Türkiye sevgisi nedir? Bu ülkeyi seven neler yapar. Ben size anlatayım. Bir ülke savunma sanayinde ne kadar milliyse, ne kadar yerliyse o kadar güçlüdür. Ak parti 2002'de iktidar olmadan önce savunma sanayimizin durumu pek de parlak değildi.”