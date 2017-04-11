Klasik, jazz, pop, türkü aynı sahnede

Ramazanoğlu Konağı Resitalleri'nde klasik, jazz, pop ve Anadolu ezgileri yorumlayan, bu türleri kendi üslubu ile birleştirip, dünya kültürlerinin müzikal sentezini oluşturan Golden Horn Brass grubu canlı performans yaptı.



Bakır nefesli enstrümanları daha popüler hale getirmeyi amaçlayan korno sanatçısı Begüm Gökmen'in 13 yıl önce kuruculuğunu üstlendiği Golden Horn Brass'in, tarihi konaktaki konserinde Mozart'a ait Türk Marşı'nı seslendirirken büyük alkış aldı. Kornoda Begüm Gökmen, trompetlerde Julian Lupu ve Renato Lupu, trombonda Emre Berbergil ve tubada Sinan Şirin, sıcak nefeslerini üfledi.



'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Dere Geliyor Dere', 'Ah Bir Ateş Ver', 'Zeytinyağlı Yiyemem Aman' ve 'Çayelinden Öteye' türkülerine repertuvarlarında yer veren Golden Horn Brass, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına Başkan Danışmanı Mahmut Tülek, sanatçılara çiçek vererek, teşekkür etti. Kaynak : İHA