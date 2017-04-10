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Seçim otobüsü üzerinde evlenme teklifi

Çankırı’da bir genç, sevdiği kıza seçim otobüsü üzerinden evlenme teklifinde bulundu.

Güncel / 10 Nisan 2017 Pazartesi 15:34
Seçim otobüsü üzerinde evlenme teklifi
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Sevdiği kıza evlenme teklifi yapmaya karar veren genç, seçim kampanyası yürüten AK Parti teşkilatından yardım istedi. AK Parti'liler, seçim otobüsüne aldığı genci sevdiği kızın kaldığı öğrenci yurdunun önüne götürdü.

Otobüsün üzerine “Benimle Evlenir Misin?” yazılı pankart asan genç aşık, yurdun önüne çağırdığı sevgilisine seçim otobüsünden çalan aşk şarkıları eşliğinde evlenme teklifinde bulundu. Genç kız olup bitene anlam veremezken, sevgilisinden gelen sürpriz teklifi kabul etti.

Yaşananları Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler cep telefonları ile kayıt altına aldı.


Kaynak : İHA

Ak PartiSeçim KampanyasıAnayasa Referandumu


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