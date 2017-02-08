Meteoroloji kar için gün verdi

Meteorolojinin uzun vadeli tahminlerine göre hava sıcaklığı perşembe günü Marmara ve Karadeniz kıyılarında, hafta sonunda ise Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak.



Marmara ve Batı Karadeniz'de haftasonu çok yoğun kar beklenmiyor. Pazartesi günü kar yağışının biraz daha kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.



İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.



Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, Zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor.



Pazartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor.



Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.



ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM UYARISI



Yağışlar, sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olacak. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 10



İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12



İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor) 15



Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14



Adana: Parçalı bulutlu 19



Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18



Samsun: Parçalı bulutlu 18



Trabzon: Parçalı bulutlu 17



Erzurum: Parçalı bulutlu -2



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 6



Kaynak : AA