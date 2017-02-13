En çok tercih edilen estetik 'burun estetiği'

Dr. Ümit Hardal, "İnsan; gelişim gösterdiği çağlar boyunca dış görünümünde sürekli bir değişime ve yeniliğe yönelmiştir. Özellikle yüz güzelliği diğer uzuvlardan daha ayrı tutulmuştur. Güzel gözler, iri dudaklar ve estetik bir burundan oluşan bir yüze sahip olmak sosyal hayattaki statüyü de belirlemiştir. Bu konuda burnun üstlendiği sorumluluk oldukça fazladır. Çünkü burun, yüzün tüm şeklini ve simetrisini belirleyen tek organdır.



Son yıllarda estetik cerrahide yapılan gelişmeler ve kullanılan tekniklerin çeşitlilik göstermesi estetik operasyonlara olan ilgiyi de artırmaktadır. Özellikle rinoplasti ameliyatlarına olan rağbetin ciddi boyutlarda olması, o toplumun estetik kaygı seviyesini de gözler önüne serer. Yapılan araştırmalar da, ülkemizde en çok tercih edilen estetik operasyonun burun ameliyatı olduğunu belirtiyor" dedi.



Türk insanının vücudunda en memnun olmadığı organın burun olmasının çok da tesadüfi bir durum olmadığını kaydeden Dr. Hardal, "Yaşadığımız coğrafya, ırksal özellikler ve genetik aktarım nedeniyle burun şekillerinde farklılıklar göze çarpar. Diğer dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda daha uzun, büyük, kemerli ve geniş burun yapılarına sahip olmamız da bu duruma bir örnektir. Burunla ilgili problemler çoğunlukla kemerli burun, uzun, düşük ya da büyük burun gibi biçimsel deformasyonlar ile burun tıkanıklığı ve burun eti büyümesi gibi fonksiyonel sorunlardır. Eskiden burun şekliyle ilgili sıkıntılar kişilerin sosyal yaşamını büyük ölçüde etkilemezdi. Ancak modern hayata geçişin, rekabete dayalı bir sistemin ve dış görünüm odaklı statülerin oluşması nedeniyle kişiler burunlarıyla ilgili sorunları artık ertelemek istemiyorlar. Hem özel hem de iş hayatlarında daha özgüvenli, başarılı, mutlu ve istikrarlı olabileceklerini düşündükleri için burun estetiği yaptırmak istiyorlar" diye konuştu.



Burundaki estetik problemlerinin kişilerin psikolojisini de direkt olarak etkilediğinden cerrahi müdahaleyle kendi öz saygılarını da tatmin etmiş olduklarını ifade eden Dr. Hardal, "Özellikle estetik, güzellik ve bakım denildiğinde akla ilk kadınlar geliyorken, artık günümüzde erkeklerin de karşı cins kadar bu konuda titiz ve özenli davranması dikkat çekiyor. Bu duruma bağlı olarak erkek hastaların burun ameliyatı yaptırma oranlarının kadın hastalara oldukça yaklaştığı da gözlemlenmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, kişiler toplumdaki yerlerini daha güçlü kılmak ya da iyi bir yer edinebilmek için rinoplasti ameliyatını tercih ediyor. Çünkü toplumda hızla yaygınlaşan ve insanlar arasında kabul gören estetik düşünce şekli “genç, güzel ve çekici” görünmektir" açıklamalarında bulundu.



Dr. Ümit Hardal, "Estetik cerrahi insan bedenindeki biçimsel problemleri değiştirmek için uygulanan bir bilim dalıdır. Estetik cerrahinin bir dalı olan rinoplasti ameliyatları da; tıbbın en önemli ayağını oluşturur. Kolay ve acısız yöntemler, yeni teknikler, kısa süreli iyileşme, güzel ve doğal duran sonuçlar sebebiyle burun ameliyatı önemini hiçbir zaman yitirmeyecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA