USD (Alış - Satış) : 3,67 - 3,68 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Bilgehan Bülbül ve eşi serbest bırakıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik soruşturmasında gözaltına alınan kadın pilot Yarbay Bilgehan Bülbül ve eşi Yarbay Nail Bülbül, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Güncel / 11 Şubat 2017 Cumartesi 03:22
Bilgehan Bülbül ve eşi serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik soruşturma başlatmıştı. İki sivil imamın itiraf ve teşhisleri üzerine aralarında 15 Temmuz sonrası Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın özel kaleminde görevlendirilen Yarbay Bilgehan Bülbül ile Eskişehir 1. Anajet Üssü'nde Filo Komutanı olan eşi Yarbay Nail Bülbül'ün de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanma talebiyle 6. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlik sorgusunun ardından Bülbül çiftinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, çift haklarındaki suçlamaları reddetti.

Bülbül çiftinin adli kontrol kararıyla serbest kalmasına Savcılık, üst numaralı hâkimlik nezdinde dün itiraz etti. Dosyada şüpheli olarak yer alan itirafçı iki sivil imam, Nail Bülbül ile kendisinden daha kıdemli eşinin FETÖ mensubu olduğunu ileri sürmüştü. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 29 Ocak'ta kuvvet komutanlarıyla birlikte Ege Denizi'nde bulunan Kardak kayalıklarında incelemeler yapmıştı. Yarbay Bilgehan Bülbül de bu ziyarette komutanlara eşlik eden isimler arasındaydı. Yarbay Bilgehan Bülbül, Kardak ziyaretinin ardından Ankara'ya döndükten sonra gözaltına alınmıştı.

Adli KontrolİtirafCumhuriyet SavcısıGenelkurmay BaşkanıEskişehir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı