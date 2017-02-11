Bilgehan Bülbül ve eşi serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik soruşturma başlatmıştı. İki sivil imamın itiraf ve teşhisleri üzerine aralarında 15 Temmuz sonrası Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın özel kaleminde görevlendirilen Yarbay Bilgehan Bülbül ile Eskişehir 1. Anajet Üssü'nde Filo Komutanı olan eşi Yarbay Nail Bülbül'ün de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.



Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanma talebiyle 6. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlik sorgusunun ardından Bülbül çiftinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, çift haklarındaki suçlamaları reddetti.



Bülbül çiftinin adli kontrol kararıyla serbest kalmasına Savcılık, üst numaralı hâkimlik nezdinde dün itiraz etti. Dosyada şüpheli olarak yer alan itirafçı iki sivil imam, Nail Bülbül ile kendisinden daha kıdemli eşinin FETÖ mensubu olduğunu ileri sürmüştü. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 29 Ocak'ta kuvvet komutanlarıyla birlikte Ege Denizi'nde bulunan Kardak kayalıklarında incelemeler yapmıştı. Yarbay Bilgehan Bülbül de bu ziyarette komutanlara eşlik eden isimler arasındaydı. Yarbay Bilgehan Bülbül, Kardak ziyaretinin ardından Ankara'ya döndükten sonra gözaltına alınmıştı.