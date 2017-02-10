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Lice Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır’ın Lice İlçe Kaymakamı Sinan Başak, Lice Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirildi.

Yaşam / 10 Şubat 2017 Cuma 11:10
Lice Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde görevden alınan Lice Belediye Başkanı Rezan Zuğurli’nin yerine, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla valilik tarafından İlçe Kaymakamı Sinan Başak kayyum olarak görevlendirildi.

Görevlendirme kararının alınmasının ardından dün akşam saatlerinde belediye binasına gelen polis ekipleri, geç saatlere kadar arama yaptı. Binanın çevresi de olası saldırıları önlemek amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Kaynak : İHA

Polis EkipleriKayyumBelediye BaşkanıDiyarbakır


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