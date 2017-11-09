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Özel harekat polislerinden çocuklara 'özel' ilgi

Terörle amansız mücadele veren özel harekat polisleri, görev yaptıkları yerlerde kurdukları sıcak diyaloglarla çocuklara devletin gülen yüzünü gösteriyor Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde devriye gezen polisler sokaklarda gördükleri çocuklara çikolata ve bisküvi dağıtıyor.

Yaşam / 09 Kasım 2017 Perşembe 10:44
Özel harekat polislerinden çocuklara 'özel' ilgi
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde görev yapan özel harekat polisleri devriye gezerken karşılaştıkları çocuklara özel ilgi gösteriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle ve suçluyla amansız mücadeleyi sürdüren özel harekat polisleri, görev yaptıkları yerlerde halka ve çocuklara, kurdukları sıcak diyalogla devletin gülen yüzünü gösteriyor.

Polisler kimi zaman çocuklarla futbol maçı yaparken kimi zaman onlarla sohbet ederken kimi zaman da çocukların başını okşarken kameralara yansıyor.

Zırhlı araçta çocuklar için çikolata ve bisküvi bulunduruyorlar

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Hazro ilçesinde devriye gezerken çocuklarla güzel diyaloglar kuruyor.

Görevlerini yerine getirirken çocukların da gönlünü kazanmak için çaba sarfeden polisler, sokaklarda gördükleri çocuklara çikolata ve bisküvi dağıtıyor.

Yine bir devriye görevi sırasında bir çocuğun kendilerine el sallaması üzerine zırhlı araçlardan inen polisler çocuklarla oyun oynadı.

Yanlarında bisküvi ya da çikolata olmadığı için çocuğa bir şey ikram edememenin üzüntüsünü yaşayan polisler, bir daha aynı durumla karşılaşmamak için araçta çikolata ve bisküvi bulundurmaya karar verdi.

İlçe sokaklarında gezerken gördükleri çocuklara ikramda bulunan polisler, çocukların kısa sürede ilgi odağı oldu.

Polisleri gören çocuklar da onlara sevgi gösterilerinde bulunuyor, selam duruyor.

Mahalle aralarından ve evlerinden koşarak zırhlı araçların yanına gelen çocuklar, polislerle sohbet ediyor onların ikram ettiği bisküvi ve çikolataları tadıyor.

Polisler çocukların gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyuyor.

Öte yandan Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ettiği özel harekat polislerine başarı belgesi verdi.

Kaynak : AA

Futbol MaçıÖzel Harekat PolisleriYusuf Osman Diktaş


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