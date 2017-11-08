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Meclis'te gergin anlar... Araştırma önergesine ret

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın, off-shore yatırımların açıklandığı “Paradise Papers” (Cennet Belgeleri) isimli belgelerde, Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu ve akrabalarının da şirketleri olduğuna ilişkin haberleri değerlendirirken kullandığı “Cin Ali” sözü tartışmaya neden oldu.

Siyaset / 08 Kasım 2017 Çarşamba 23:06
Meclis'te gergin anlar... Araştırma önergesine ret

Genel Kurul'da görüşülen torba kanun tasarısıyla ilgili söz alan CHP İzmir Milletvekili Balbay, Başbakan Yıldırım'ın 2 oğlunun ve yakınlarının adının geçtiği “Paradise Belgeleri”ni anımsatarak, “Gemi alırken vergi sıfır, ÖTV sıfır, bütün vergiler sadece yüzde 1, daha üste çıkmıyor ama bu geminin kazancını vergilendirirken Malta'yı tercih ediyorsunuz. Ben sormak istiyorum, hangi yüzle vergi düzenlemesi yapıyorsunuz siz bugün? Hangi yüzle ‘Halktan alacağımız verginin şu kadarını azalttık, şu kadarını çoğalttık' diyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Bugün Sayın Başbakan işte övünerek de anlatıyor, ‘Bunun yasa dışı bir yanı yok' diyor. Buradan sözüm Anadolu evlatlarına; bir baltaya sap olmak için yıllarca uğraşacağınıza Malta'da hesap sahibi olun. Tabii, babanızın da bunun için ‘Cin Ali' olması gerekiyor” dedi.



AK PARTİ'DEN İTİRAZ

Balbay'ın “Cin Ali” sözü Genel Kurul'da gerilime neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, “Kime diyorsun sen ‘Cin Ali' diye ya? Ayıp bir şey ya, ne diyorsun ya. Düzeltsin, ‘Cin Ali' diye kimi kastettiğini söylesin” diye tepki gösterirken, birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın “Konuşabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama bu ülkenin Başbakanına bir şekilde ismini farklı şekilde arz ederek hakaret etme hakkınız yok sizin” dedi. Bunun üzerine CHP Kocaeli Mİlletvekili Haydar Akar, “Başbakan demedi ki” diyerek itiraz etti. Balbay ise “Şu anda Sayın Başbakanın ve aile evradının bütün üyelerinin Malta'da cennet adası yaratmış olmasını ben bu toplum adına yadırgadığımı tekrar sizlerle paylaşıyorum. Birazcık utanmanız varsa bir düşünün” dedi.

“VERGİ REKORTMENİ OLMUŞ BİR KİŞİ”

Daha sonra söz alan İnceöz, “Az evvelki konuşmayı külli reddettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Burada çıkarsınız bütün kanunun çerçevesinde eleştirilerinizi yaparsınız ama Meclis'in mehabetine uygun bir dille bunun yapılmış olmasını gerçekten tercih ederdik” diyerek aynı haberlerin daha önce de yapıldığını ve haberin içeriğiyle bir algı oluşturmaya çalışıldığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bugün siyasi hiciv diye bir şey kalmadı. Hakaret ‘Hırsız' demektir. ‘Ahlaksız' derseniz hakarettir ama birisi çıkıp size şunu söylüyorsa, ‘Babanızın, sizin şöyle şöyle hesaplarınız olacak, babanız da Cin Ali olacak' diyorsa burada bir hakaret yoktur, siyasi bir hiciv vardır” dedi. Buna karşılık İnceöz, “Vergi rekortmeni olmuş birisinin vergi kaçırması vesairesi söz konusu olmaz
ki” derken Özel, “Bir dönem vergi rekortmeni olmakla, vergi kaçırmak için vergi cenneti ülkelerde hesap açtırmak başka şeyler” dedi.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİNE RET

Konuşmaların ardından HDP'nin, “Malta Belgeleri adıyla yayımlanan belgelerin işaret ettiği finansal menfaat ilişkilerine yönelik” araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin grup önerisi AK Partili vekillerin oylarıyla reddedildi.

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