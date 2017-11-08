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Yaz saati ile ilgili flaş gelişme

Yaz saati uygulaması ile tartışmalar devam ederken dün TBMM'den geçirilen yasa ile ileri yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi.

Güncel / 08 Kasım 2017 Çarşamba 11:23
Yaz saati ile ilgili flaş gelişme

İleri yaz saati uygulaması, yasa ile sürekli hale getirildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Kanun'un 6. maddesinde yer alan düzenleme dün kabul edildi. Buna göre, 26 Aralık 1925 tarih ve 697 sayılı Günün Yirmidört Saat Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu'na bir saati aşmamak koşuluyla ileri saat uygulama yapma yetkisi verildi.

Sabah'ın haberine göre; 130 maddelik tasarının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ile ileri yaz saati uygulaması devam edecek. Danıştay daha önce düzenlemeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak ilgili maddenin kabulü ile bu karar geçersiz kaldı. Yasa yetişmediği için, ileri yaz saati uygulamasının gelecek yıla kadar geçerli olacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştı.

CumhurbaşkanıYaz Saati UygulamasıDanıştayBakanlar KuruluRecep Tayyip Erdoğan


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