Snapchat, 14 Kasım'da kapanıyor mu?

Hafta başında sosyal ağlarda paylaşılmaya başlanan Snapchat'in kapatılacağı haberi, Snapchat ve şirketin kurucusu Evan Speigel tarafından Twitter üzerinden yalanlandı.



Yalan haberler oluşturan Channel45News.com isimli web sitesi tarafından yayınlanan haber, kısa sürede birçok Snapchat kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Öyle ki, Snap CEO'su Evan Spiegel, iki yıldır hiçbir tweet atmadığı hesabından bir açıklama yaparak, haberin yalan olduğunu açıkladı.



Yalan haberde, Snapchat'in Facebook, Intagram ve Musical.ly platformlarıyla yaşadığı patent ve yasal sorunlar nedeniyle 14 Kasım'da kapatılacağı yazıyordu. Haberde, bu zamana kadar sosyal ağda paylaşılan her şeyin silineceği dipnotu da yer alıyordu.



Channel45News, yayınladığı inanılmaz yalan haberlerle birçok farklı konuda spekülasyon yaratan, şaka amaçlı kurulmuş bir haber sitesi. Fakat görünüşe göre yayınladığı haberler kimi kullanıcılar için fazlasıyla inandırıcı.



Snapchat, resmi Twitter hesabı üzerinden endişeli kullanıcıları yanıtlayarak, sosyal ağın kapanmayacağını temin ediyor.