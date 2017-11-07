USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Snapchat, 14 Kasım'da kapanıyor mu?

Snapchat’in 14 Kasım’da kapanacağına dair çıkan söylentiler üzerine şirketin kurucu CEO’su Evan Speigel Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Teknoloji / 07 Kasım 2017 Salı 14:47
Snapchat, 14 Kasım'da kapanıyor mu?

Hafta başında sosyal ağlarda paylaşılmaya başlanan Snapchat'in kapatılacağı haberi, Snapchat ve şirketin kurucusu Evan Speigel tarafından Twitter üzerinden yalanlandı.

Yalan haberler oluşturan Channel45News.com isimli web sitesi tarafından yayınlanan haber, kısa sürede birçok Snapchat kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Öyle ki, Snap CEO'su Evan Spiegel, iki yıldır hiçbir tweet atmadığı hesabından bir açıklama yaparak, haberin yalan olduğunu açıkladı.

Yalan haberde, Snapchat'in Facebook, Intagram ve Musical.ly platformlarıyla yaşadığı patent ve yasal sorunlar nedeniyle 14 Kasım'da kapatılacağı yazıyordu. Haberde, bu zamana kadar sosyal ağda paylaşılan her şeyin silineceği dipnotu da yer alıyordu.

Channel45News, yayınladığı inanılmaz yalan haberlerle birçok farklı konuda spekülasyon yaratan, şaka amaçlı kurulmuş bir haber sitesi. Fakat görünüşe göre yayınladığı haberler kimi kullanıcılar için fazlasıyla inandırıcı.

Snapchat, resmi Twitter hesabı üzerinden endişeli kullanıcıları yanıtlayarak, sosyal ağın kapanmayacağını temin ediyor.

PatentFacebookTwitter


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı