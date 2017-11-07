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Darbeciler yalanda birbiriyle yarışıyor!.

FETÖ'cü hainler yalanda sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Darbeci Astsubay Gökhan Çetin, karargah koridorunda elleri bağlı bir astsubaya arkasından silah doğrulttuğu görülen fotoğrafa ilişkin, "Silah tutuşum tamamen yanlış değerlendiriliyor. Herhangi bir bağlama, derdest söz konusu değil. Terör saldırısı ve sabotaj girişimi nedeniyle personeli binadan boşalttık" dedi.

Güncel / 07 Kasım 2017 Salı 22:42
Darbeciler yalanda birbiriyle yarışıyor!.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada önce, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) astsubay kıdemli çavuş olan ve darbe girişimi saatinin erkene alınması sonrasında Akıncı Üssü'nden otobüsle Genelkurmay Başkanlığına gelen 33 kişilik grup arasında yer alan Gökhan Çetin'in savunması alındı.

'SİLAH TUTUŞUM YANLIŞ DEĞERLENDİRİLİYOR'

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Çetin'e, iddianamede yer alan ve Genelkurmay Karargahı Muhabere Merkezi koridorunda silahlı ve tam teçhizatlıyken, elleri bağlı olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ersin Aşçı'yı götürdüğüne ilişkin fotoğrafı sordu.



Çetin, bu konuda, 'Silah tutuşum tamamen yanlış değerlendiriliyor. Herhangi bir bağlama, derdest söz konusu değil. Orada derdest falan yok. Terör saldırısı ve sabotaj girişimi nedeniyle personeli binadan boşalttık.' iddiasında bulundu.



Başkan Oğuz Dik, 'Binayı böyle mi boşaltıyorsunuz? Bunlar askeri personel değil mi?' ifadesini kullandı.

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