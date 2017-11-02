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Siyah İnci 6. yeni bölüm 3. fragmanı (02 Kasım 2017)

Sevilen dizi Siyah İnci 6. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Siyah İnci 6. bölüm 2 Kasım perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak. Siyah İnci 6. yeni bölümde neler olacağı ise merak konusu. İşte Siyah İnci 6. yeni bölüm 3. fragmanı ve özeti...

Televizyon / 02 Kasım 2017 Perşembe 15:20
Siyah İnci 6. yeni bölüm 3. fragmanı (02 Kasım 2017)

Star Tv'nin sevilen dizisi Siyah İnci 6. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm ile ekranlara gelecek olan Siyah İnci 6. bölüm 2 Kasım perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Siyah İnci 6. yeni bölümde neler olacağı ise merak konusu. İşte Siyah İnci 6. yeni bölüm 3. fragmanı ve özeti...

Siyah İnci 6. Yeni Bölüm 3. Fragmanı


Hazal ve Kenan’ın büyük yüzleşmesi...

Hazal’ın elinde tuttuğu fotoğraf, Vural’ın Naz’la çektirdiği fotoğraftır ve bu esnada Vural da içeri girer. Hazal fotoğraftaki kişinin nasıl olup da kendisine bu denli benziyor olduğunun hesabının sorar Vural’a. Aynı anlarda Kenan ise Irmak’ı uğurlamaktadır. O sırada Kenan’ın evinde olan Ece duruma müdahale eder ve sevdiği adamın birlikte olduğu kadını iyileştirmek, hayatta tutmak için mücadele eder.

Diğer tarafta ise Hazal bütün gerçeği, Vural’ın geçmişte kendisine neredeyse ikizi kadar benzeyen Naz’la evli olduğunu öğrenecektir. Bu durum karşısında ne yapacağını şaşıran Hazal öfkeyle evi terk eder. Soluğu annesinin yanında alacaktır. Ama Melek, kızıyla görüşmeye, konuşmaya yanaşmaz bir kez daha. Hazal çaresizce annesiyle konuşmaya çalışırken Demiroğlu ailesi Irmak’ın hastaneye kaldırıldığı haberiyle apar topar ayrılırlar evden. Hazal da durumu öğrendiğinde hastaneye gidecektir. Bu esnada Kenan, Vural ve diğerlerinin hastaneye geldiklerinden habersiz bir şekilde, Irmak’a refakat etmektedir.

Irmak’ın rahatsızlığı Kenan’ın Hazal’dan intikam almak amacıyla başladığı bu ilişkiyi sorgulamasına sebep olur. Ancak Irmak’ın hastanede kaldığı gece Hazal’ın ağzından duyacağı şeyler, onu ayrılıktan vazgeçirip, Demiroğlu ailesinin karşısına çıkmaya, Irmak’la yaşadığı ilişkiyi itiraf etmeye yöneltir. Kenan ve Irmak ikilisi hiç beklenmedik bir şekilde Demiroğlu ailesinin karşısına çıkacak, ilişkilerini itiraf edeceklerdir. Üstelik Kenan işi bir adım daha öteye taşır ve Hazal’ı çileden çıkaracak bir adım daha atar bu ilişkide. Melek’in yeni işe başladığı lokantada ise hiç beklenmedik bir misafiri vardır. Melek bu beklenmedik misafirin karşısına çıkarken, kızı Hazal’da Kenan’la yüzleşecektir.

Yayın Günü : 02 Kasım Perşembe
Yayın Saati : 20.00

Siyah İnci DizisiStar Tv


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