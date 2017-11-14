Vekil oldun ama adam olamadın!.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 10 Kasım'da sosyal medya üzerinden Kahramanmaraş'a hakaret niteliğindeki sözleri tepkilere yol açtı. Kahramanmaraşlılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İnce'den özür bekliyor. Muharrem İnce 10 Kasım'da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kimsenin Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü kimseden kaçırdığı yok! Bilakis geç de olsa doğruyu görmenden memnunuz. Ayyaş demekten vazgeç, 'Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda sap gibi durma' sözlerin için özür dile, Atatürk düşmanı Maraş dondurmacısı kılıklı zavallılardan uzak dur yeter" ifadelerini kullandı. CHP'li vekilin paylaşımında Kahramanmaraş'a hakaret niteliğindeki sözleri kent genelinde tepkilere yol açtı.



NEFRETLE KINIYORUZ



İnce'ye ilk tepki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç'dan geldi. Erkoç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "İstiklal mücadelemizin meşalesini ateşlemiş kahraman şehrimize ve bugünde ülkemizin istikbal mücadelesinde dünyanın dört bir yanına Ay yıldızlı ürünümüz dondurmamızı taşıyarak katma değer sağlayan bu şehrin kahraman evlatlarına hakaret eden ve hakir görenleri kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Duran Balsuyu ise, "Kahraman şehir Kahramanmaraş'ın vatandaşlarıyla alay edenleri nefretle kınıyorum" dedi. AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Uğur Dilipak, Mehmet İlker Çitil, İmran Kılıç ve Celalettin Güvenç de düzenledikleri ortak basın toplantısında Muharrem İnce'nin hem şehre, hem mesleğe hem de mahalli kıyafetlere hakaret ettiğini vurgulayarak şiddetle kınadılar. Sosyal paylaşım sitelerinde binlerce kişi de CHP'li vekile tepkilerini dile getirirken, İnce'den özür beklediklerini ifade ettiler.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ



İşte CHP'li Muharrem İnce'ye tepki gösteren vatandaşların yorumları:

#Zeynep Yeter: Bir milletin kültürüyle alay edemezsin önemli olan vekil değil, adam olabilmek

#Ver Mehteri: Bu milletin kültürüne düşmanlık edemezsin, haddini bil..

#Sevengül: Maraş halkını ve kültürünü hedef alıp Osmanlı'ya kinini dışa vuran İnce önce haddini bil sonra özür dile.

#Ender Gök: Bir vekilin İstiklal Mücadelesi Madalyası almış şehrin vatandaşlarıyla dalga geçme hakkını kendinde bulması gerçekten utanç verici! #MuharremİnceÖzürDile.