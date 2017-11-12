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İstanbul'da sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar ile görüşüyor.

Siyaset / 12 Kasım 2017 Pazar 16:41
İstanbul'da sürpriz görüşme

İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erdoğan'ın Binali Yıldırım'dan ABD ziyaretiyle ilgili bilgi alacağı belirtiliyor. Görüşmede ayrıca Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Rusya ziyaretinin de ele alınması bekliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirerek Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Bu ziyaretin ardından Erdoğan, sırasıyla Kuveyt ve Katar'a da ziyarette bulunacak.

Meclis BaşkanıCumhurbaşkanıBinali YıldırımGenelkurmay BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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