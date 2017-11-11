USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme

Emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesine engel olmayacağı çerçevede limitli kriter getirilecek.

Güncel / 11 Kasım 2017 Cumartesi 12:44
Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cam filmi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından üzerinde yeniden çalışma başlatıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, konuyla ilgili bir esneklik yapılacağını kaydederek, araçlarda cam filmi yasağıyla ilgili 3 bakanlığın teknik çalışma yaparak kriter belirleyeceğini ifade etti.

Özlü 'Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesine engel olmayacağı çerçevede limitle, bir kriter getireceğiz O kriteri aşanlar yine yasağa takılacak, altında kalanlar serbest olacak' dedi.

Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme Cam filmine artık ceza yok Cam filmine artık ceza yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filminde devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filminde devreye girdi

Faruk ÖzlüCumhurbaşkanıTeknoloji


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı