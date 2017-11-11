Cam filmi yasağıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cam filmi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından üzerinde yeniden çalışma başlatıldı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, konuyla ilgili bir esneklik yapılacağını kaydederek, araçlarda cam filmi yasağıyla ilgili 3 bakanlığın teknik çalışma yaparak kriter belirleyeceğini ifade etti.



Özlü 'Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesine engel olmayacağı çerçevede limitle, bir kriter getireceğiz O kriteri aşanlar yine yasağa takılacak, altında kalanlar serbest olacak' dedi.