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TIR'ların trafiğe çıkması yasak!

İstanbul'da Valilik kararıyla TIR'ların trafiğe çıkması yasaklandı.

Güncel / 9 Ocak 2017 Pazartesi 14:46
TIR'ların trafiğe çıkması yasak!

İBB AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışı şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürüecek. Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla TIR'arın trafiğe çıkması yasaklandı" denildi.

Bu arada İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıkları da şöyle verildi:

Çatalca-Subaşı: 130 cm,

Hadımköy, Yassıören: 120 cm,

B.Çekmece, Sultangazi:Arnavutköy 111 cm,

Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 75cm,

Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 87 cm,

Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:69 cm,

Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 77 cm,

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 67 cm,

Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 69 cm,

Pendik, Kartal, Tuzla: 40-45 cm.

BahçelievlerZekeriyaköyKar YağışıBeşiktaşYassıören


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