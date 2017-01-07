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Şehidin son dileği Ömer Halis Demir gibi şehit olmakmış

İzmir’deki hain terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin’in, ölümünden önce "Keşke bana da Ömer Halis Demir gibi bir şehitlik nasip olsa" dediği ve İzmir Adliyesi yanında kafe çalışanına üşümesin diye montunu verdiği öğrenildi.

3. Sayfa / 7 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
Şehidin son dileği Ömer Halis Demir gibi şehit olmakmış

İzmir'de Perşembe günü gerçekleşen hain terör saldırında büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışan şehit polis Fethi Sekin'in yıllardır görev yaptığı İzmir Adliyesi önündeki kulübe, ziyaretçi akınına uğruyor.

Türk bayrağı ve çelenklerle donatılan kulübeyi ziyaret eden vatandaşlar, kahraman polis Sekin için dualar ediyor. Sekin ile yıllardır dost olduklarını belirten Adliye Kafe çalışanı Öztürk Uçar, '15 Temmuz darbe girişiminde Ömer Halis Demir şehit olduğunda Fethi ağabeyimiz ‘Keşke bana da böyle bir şehitlik nasip olsa' diyordu. Biz de ‘Sana nasıl nasip olacak Fethi ağabey, sen burada bütün gün arabalara bakıyorsun' demiştik. Son dileği kabul oldu. Ona şehitlik nasip oldu' dedi.

Uçar, şehit polis Sekin'in şehit olmadan 5 gün önce üşümemesi için kendisine montunu verdiğini söyledi.



''Yok mu bu kahpelere kurşun sıkacak' diye bağırıyordu'

Saldırı anını anlatan Uçar, 'Saldırı sırasında kafede döner yapıyorduk. Camlar kırılınca ne olduğunu anlamadık. Fethi ağabey teröristlere kurşun sıkıyordu. ‘Yok mu bu kahpelere kurşun sıkacak' diye bağırıyordu. Sonra yere yığıldı. Biz yaralandı zannettik ama meğer arkasından vurmuşlar. Bizim kafede de birçok kurşun izi var' diye konuştu.

'Üşüdüğüm için montunu verdi'

Şehit Fethi Sekin ile dost olduklarını, sürekli kafede çorba içtiğini söyleyen Uçar, 'Çok iyi bir insandı. Yaşıyorsak onun sayesinde. Köpeği saldırı sırasında peşinden koştu. Fethi ağabey biriyle tartışsa hemen o da desteğe gelirdi. 5 gün önce işe giderken üşümeyeyim diye bana montunu verdi. Üniforması olan montun üzerindeki amblemleri söküp ‘Motorla gidiyorsun, üşürsün' demişti. Bu montu artık evin bir köşesine koyacağım. Kabuslar görüyorum. Biz nasıl yardım edemedik ona. Tencere, tava, bıçak alıp teröristlere saldırabilir miydik diye düşünüyorum. Gözümüzün önünde vuruldu. O şokta ne olduğunu bile anlayamadık' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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