10'uncu Çukurova Kitap Fuarı'nın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal, 2016 yılına ait Türkiye yayıncılık verilerini açıkladı.



2016 yılında 666 milyon 865 bin 579 adet kitap üretildiğini kaydeden Celal, bu kitaplar için 404 milyon 129 bin 293 adet bandrol satın alındığını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve orta öğretim öğrencilerine 262 milyon 736 bin 286 adet ücretsiz ders kitabı dağıttığını ifade etti.



Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre Türkiye'nin nüfusunun 78 milyon 741 bin 53 olduğunu anımsatan Celal, şöyle konuştu:



'Toplam kitap sayısının nüfusa oranına göre 2016 yılında kişi başına 8.4 kitap düştü. 2015'te Türkiye'de 620 milyon 751 bin 618 adet kitap üretilmişti. Kişi başına düşen kitap sayısı 8'di. 2016 yılı verileri göz önüne alındığında, üretilen kitap adedinde yüzde 7.4 artış olduğu görülüyor. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin verilerine göre Türkiye dünyanın en büyük 11. yayıncılık sektörü ve üretilen yeni kitap çeşidinde yine 11. sırada yer alıyor.' Kaynak : İHA