Müge Anlı'daki 22 kocalı Ayşe'yle ilgili yeni gelişme

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugün köşesinde o trajikomik hikayeye yer verdi.



İşte Eyüboğlu'nun yazısı:



ATV'de 10.00'da başlayıp 13.00'te biten “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, yine bir yığın prime time programını geride bırakıp, reytingde üçüncü oldu. Anlı, ilk defa başarmıyor bunu. Daha önce de oldu.



Çünkü onlarda Anlı, aranan katilleri bulmuştu. Bu defa bulunan katil yok, buna rağmen nasıl oldu bu?



İşte böyle: İmam nikâhıyla evlendikleri aynı kadın ve aracılara 15 bin ile 25 bin lira arasında para ve ziynet eşyası kaptıran iki “yurdum insanı” stüdyoda. Sadece stüdyodaki iki kişi mi Ayşe adlı kadının mağduru?



Canlı yayına telefon yağdı. “O kadın beni de kandırdı, dolandırdı” diyenlerin sayısı anında 22'ye çıktı.



Kimi Hatay'dan, kimi Isparta'dan, kimi Yozgat'tan, kimi Muğla'dan... Ayşe'nin görüntüsü ekrana gelince, “ex eş”lerden biri, “Taktığı başörtüyü ben aldım”, “Hırkasını da ben”, öteki “Benin aldığım etek var üstünde” dedi. 7 Kocalı Hürmüz'ün pabucu dama.



Türkiye'nin 22 kocalı Ayşe'si var çünkü. İnanmayacaksınız, ama eşlerden biri, “Bugün gelsin, ‘Hadi kocacım, eve' desin, giderim. O kadar tatlı dilli, cilveli” dedi.







Dört kız, iki erkek -ikisi de hapiste- annesi 52 yaşındaki Ayşe'nin “imam nikâhlı eş”leriyle “başlık parası” karşılığında tanışma hikayeleri farklı ama onları terk etme yöntemi aynı:



“Annem öldü. Cenazesine gitmem lazım” deyip, kayıplara karışan Ayşe'nin kardeşi bağlandı canlı yayına.



“‘Boşandığı ama birlikte yaşadığı eşinin kurbanı o” dedi. Sonra o eş telefon açtı. Birlikte hapse girdiği Ayşe ile artık görüşmediklerini iddia edince iş, daha da karıştı.



Stüdyodaki “mağdur eş”lerden ikisi, programa katılmak için geldikleri İstanbul'daki otelde aynı odayı paylaştıklarını, sabaha kadar kaçıp giden Ayşe'yi konuştuklarını anlatması trajikomik bir sahneydi. Bitmedi... 20'den fazla Ayşe mağduru, bulundukları yerlerde savcılara ayrı ayrı başvuru yapmak yerine, birleşip dava açmaya karar verdi.

Kaynak : Milliyet