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DBP'li başkan tutuklandı

Siirt’te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DBP İl Eş Başkanı Agit Kaysı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 10:59
DBP'li başkan tutuklandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün bazı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında DBP Siirt İl Başkanı Agit Kaysı’nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı, “Terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheliler, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

Emniyet MüdürlüğüCumhuriyet


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