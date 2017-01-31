CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe'nin, Kadıgil hakkında, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.



Savcı Tepe, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği yazıyla, şüphelinin bu suçlar nedeniyle yakalanması ve hakkında gözaltı işlemi uygulanmasını istedi.



İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı işlemini uygulamak için sabah saatlerinde, aynı zamanda avukat olan Kadıgil'in ofisine gittiği ve sanık olduğu bir davanın duruşmasına katılmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gittiğini öğrendikten sonra adliyeye geçtikleri belirtildi.



- Katıldığı duruşmanın ardından gözaltına alındı



Görevli polisler, Bilal Erdoğan'a hakaret suçundan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ikinci duruşmasına girecek Kadıgil ile duruşma salonu önünde bekledi. Duruşmanın ardından Kadıgil gözaltına alındı.



Kadıgil'in, Twitter hesabından, 'O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstüne ebedi inlemesin artık n'olur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah', 'Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar' ve 'Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?' şeklindeki paylaşımlarıyla 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 16 Temmuz 2016 tarihindeki, 'TRT'de okunan metin! Gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeki cumhurbaşkanı' şeklindeki paylaşımıyla da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işlediği iddia ediliyor.



CHP'li hukukçudan kan donduran tweetler Kaynak : AA