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Artvin, Giresun ve Trabzon' daki engelli ve hamile kamu personeline kar tatili

Artvin Giresun ve Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda görev yapan engelli ile hamile personele idari izin verildi.

Yaşam / 30 Ocak 2017 Pazartesi 10:53
Artvin, Giresun ve Trabzon' daki engelli ve hamile kamu personeline kar tatili

Artvin ve Giresun'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan engelli ile hamile personele idari izin verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı il merkezinde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Giresun Valiliğinin açıklamasında da dün akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve hava muhalefetine işaret edildi.

Açıklamada, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 3 Aralık 2002 tarihli genelgesi gereği kamu kurum ile kuruluşlarında görev yapan engelli personel ve hamile kamu personelin bugün için idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.
Trabzon

Trabzon Valiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, 'Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle Trabzon il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmalarına Valiliğimizce karar verilmiştir.' ifadesine yer verildi.

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